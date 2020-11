Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich werden von Gewalt überschattet

Schalke verliert auch in Mönchengladbach

Zum Fußball: In der Bundesliga hat Schalke 04 das Abendspiel bei Borussia Mönchengladbach mit 1:4 verloren - für die Gelsenkirchener war es das 25. Ligaspiel in Serie ohne Sieg. In der Tabelle liegt Schalke mit drei Punkten aus neun Spielen weiter auf dem letzten Platz. Mit 22 Punkten an der Spitze steht der FC Bayern München, der sich am Nachmittag mit 3:1 in Stuttgart durchgesetzt hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 08:00 Uhr