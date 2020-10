Proteste gegen Lukaschenko mobilisieren weiterhin viele in Belarus

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Die Proteste gegen das autoritäre Regime in Belarus reißen nicht ab. Auch heute kamen in der Hauptstadt Minsk und an anderen Orten wieder Tausende zusammen, um gegen Präsident Lukaschenko zu demonstrieren. Manche Beobachter sprechen sogar alleine für Minsk von mehr als 100.000 Demonstranten. Dort gab es wie in den vergangenen Wochen auch wieder Festnahmen. Gewidmet war der Protest heute den politischen Gefangenen. Für Empörung sorgt bei den Demonstranten aktuell der Tod eines 41-Jährigen in einem Gefängnis. Offiziellen Angaben zufolge starb er nach einem Sturz aus einem Doppelstockbett. Die Oppositionspolitikerin Tichanowskaja nannte das aus ihrem litauischen Exil eine Lüge. Tatsächlich hätten Ärzte bei dem Mann eine eingeschlagene Schädeldecke, Rippenbrüche und Blutergüsse festgestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 23:00 Uhr