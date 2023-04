Proteste gegen Justizreform in Israel sollen weitergehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: An den Alpen Regen bei Höchstwerten von 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und vor allem in Alpennähe noch Regen. Temperaturen zwischen 5 und 11 Grad. Auch in der Nacht in Alpennähe vereinzelt Regen. Sonst meist trocken. Tiefsttemperaturen bis -1 Grad. Die weiteren Aussichten: Im Südosten letzte Schauer, sonst auch freundliche Abschnitte. Am Ostermontag sonnig, am Dienstag wechselhaft. Höchsttemperaturen zwischen 10 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2023 15:00 Uhr