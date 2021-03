Proteste gegen den Militärputsch in Myanmar gehen unvermindert weiter

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Yangon: Trotz der Massaker vom Wochenende protestieren die Menschen in Myanmar weiter gegen das Militärregime. In vielen Städten gab es Proteste, etwa in Kyaukme, wo die Menschen einen stummen Streik abhielten. Sie zeigten Schilder mit unterschiedlichen Aufschriften, daruter auch die Forderung: "Hört auf, unsere Kinder zu erschießen". Am Wochenende hatten Militär und Polizei mindestens 114 Menschen getötet. Die Bundesregierung verurteilte das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Bevölkerung aufs Schärfste. Regierungssprecher Seibert sagte, tödliche Gewalt gegen friedliche Demonstranten sei durch nichts zu rechtfertigen. Deutschland fordert das Militär auf, sofort auf Gewalt zu verzichten sowie die politischen Gefangenen unverzüglich frei zu lassen und zu einer demokratisch legitimierten Institution zuückzukehren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 15:00 Uhr