Proteste gegen Corona-Maßnahmen - Zahl neuer Fälle geht leicht zurück

05.12.2021 10:30 Uhr

Berlin: Die Zahl neu erfasster Corona-Fälle ist im Wochenvergleich leicht zurückgegangen. Die Gesundheitsämter meldeten gut 42.000 neue Infektionen, das sind 2.400 weniger als vor einer Woche. Allerdings geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass wegen einer Überlastung der Kliniken und Gesundheitsämter nicht mehr alle Corona-Fälle in die Statistik einfließen. - Gestern haben sich in mehreren Thüringer Städten nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Allein in Greiz gingen rund 1500 Menschen auf die Straße. Wesentlich mehr Menschen versammelten sich in Wien zu einer Demonstration: Dort protestierten rund 40.000 Menschen gegen den in Österreich herrschenden Lockdown und gegen die angekündigte Corona-Impfpflicht.

