Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Österreich und den Niederlanden

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Nach der Ankündigung einer allgemeinen Impfpflicht und eines neuen Lockdowns kommt es in Österreich heute zu Protesten. Die rechtskonservative FPÖ ruft am Vormittag zu einer großen Kundgebung in der Haupstadt Wien auf. Parteichef Kickl - der selbst an Covid-19 erkrankt ist - sieht das Land auf dem Weg in eine Diktatur. Österreich fährt das öffentliche Leben von Montag an wieder komplett herunter. Auch Geimpfte dürfen ihre Wohnung nur noch mit triftigem Grund verlassen. Ab Februar gilt eine Impfpflicht. In den Niederlanden sind gestern Abend Proteste gegen neue Corona-Maßnahmen eskaliert. Im Zentrum der Hafenstadt Rotterdam randalierten hunderte Menschen. Polizisten gaben daraufhin Warnschüsse ab. Mindestens zwei Menschen wurden durch diese Schüsse verletzt. Insgesamt wird die Zahl der Verletzten mit mindestens sieben angegeben, unter ihnen auch Polizeibeamte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 12:00 Uhr