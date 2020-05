Proteste gegen Corona-Beschränkungen in mehreren Städten

Nachrichtenarchiv - 19.05.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Vor allem im Osten Deutschlands haben gestern Abend wieder hunderte von Menschen gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Dresden demonstrierte die islam- und ausländerfeindliche Bewegung Pegida mit 300 Teilnehmern. In Thüringen zählte die Polizei mehr als 40 Veranstaltungen mit etwa 2.900 Teilnehmern. In Erfurt wurde eine Veranstaltung aufgelöst, nachdem sich die Teilnehmer nicht an die Auflagen gehalten haben. Die größte Aktion in Mecklenburg-Vorpommern fand in Rostock statt: An einem Protest-Spaziergang durch die Innenstadt nahmen 600 Menschen teil.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2020 08:00 Uhr