Proteste für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit

Berlin: In sechs deutschen Großstädten sind Demonstranten für mehr Klimaschutz und Hilfe für ärmere Menschen auf die Straße gegangen. Wie die Organisatoren mitteilten, nahmen an den Kundgebungen zum sogenannten solidarischen Herbst in Berlin, Düsseldorf, Dresden, Frankfurt am Main, Hannover und Stuttgart rund 24.000 Menschen teil. Die Polizei geht von weniger Teilnehmenden aus. Die Demonstranten forderten eine sozial gerechte und nachhaltige Politik. Zugleich bekundeten sie ihre Solidarität mit der Ukraine. Die Bundesregierung müsse trotz der aktuellen Krisen die Gesellschaft gerecht aufstellen und sie zugleich gegen die Folgen des Klimawandels wappnen, hieß es. Statt Entlastungen nach dem Gießkannenprinzip brauche es gezielte Maßnahmen für diejenigen, denen es am Nötigsten fehlt, teilten die Organisatoren mit.

