Proteste der Klimaaktivisten in München sind zu Ende

München: Die Protestaktionen von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" in der Landeshauptstadt sind beendet. Am späten Vormittag lief laut Polizei die Verkehrsblockade am Stachus aus, einem zentralen Knotenpunkt in der Innenstadt. Die Umleitung des Verkehrs wurde aufgehoben. Wie es weiter hieß, gibt es seit dem frühen Nachmittag auch auf der A9 im Münchner Norden sowie auf der A96 im Westen keine Beeinträchtigungen für Autofahrer mehr. Am Stachus hatten sich mehrere Aktivisten auf der Straße festgeklebt, an den beiden Autobahnen auf Schilderbrücken. Die Polizei musste deshalb die A9 zeitweise komplett für den Verkehr sperren, auf der A96 ein Tempolimit verhängen.

