Proteste der Gastronomie gehen weiter

Berlin: Mit einer bundesweiten Aktion setzt die Hotel- und Gaststättenbranche ihre Corona-Proteste fort. Die Initiative "Leere Stühle" will in zahlreichen Städten auf die prekäre Lage der Wirte aufmerksam machen. Unter dem Motto "Wir geben den Löffel ab" verlangen Gastronomen unter anderem einen Rettungsschirm mit Zuschüssen des Bundes. Außerdem fordern sie, dass die geplante niedrigere Mehrwertsteuer für Speisen von sieben Prozent auch für Getränke gilt. In Bayern dürfen Biergärten am 18. Mai wieder öffnen, eine Woche später folgen Restaurants und Cafés. Allerdings gelten strenge Hygienevorgaben. Die Wirte erwarten, dass weniger Gäste bedient werden können und der Umsatz entsprechend niedriger ausfallen wird. - In Dresden wollen erstmals auch die Philharmonie, Künstler und Schauspieler an den Protesten teilnehmen, um auf die leeren Stühle bei Veranstaltungen aufmerksam zu machen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.05.2020 10:45 Uhr