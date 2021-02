Protestbewegung in Myanmar ruft zu weiteren Demonstrationen auf

Wegen des Wintereinbruchs fällt in Teilen Nordbayerns der Präsenzunterricht aus

Nürnberg: Schnee und Eis haben in Nordbayern für Verkehrsbehinderungen und viele Unfälle gesorgt. In Oberfranken sind am Abend und in der Nacht auf den Autobahnen A6, A9 und A73 immer wieder LKW im Schnee stecken geblieben. Allein zwischen Roth und dem Kreuz Nürnberg-Süd waren 150 Lastwagen betroffen. Um die Schüler keinen Gefahren auszusetzen, bleiben viele Schulen in Mainfranken sowie in Bamberg und Kulmbach heute geschlossen. Eine Liste der betroffenen Schulen finden Sie unter BR24.de. Zu Behinderungen kommt es bundesweit bei der Bahn. Viele Zugverbindungen wurden gestrichen, etwa auf wichtigen Strecken wie von Berlin Richtung Köln, Frankfurt und München.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 07:00 Uhr