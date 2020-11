Protestanten in Deutschland begehen Buß- und Bettag

München: Die Protestanten in Deutschland begehen heute den Buß- und Bettag. Außer in Sachsen ist der Tag kein gesetzlicher Feiertag mehr. Der Bußtag hat seinen festen Platz im kirchlichen Festkalender jedoch nicht verloren. In Gemeinden überall in Deutschland finden Gottesdienste statt. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hält einen Gottesdienst um 10 Uhr in der Münchner Matthäus-Gemeinde, der per Livestream im Internet übertragen wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.11.2020 06:00 Uhr