Protestanten feiern heute Buß- und Bettag

München: Protestanten in Deutschland begehen heute den Buß- und Bettag. Der evangelische Feiertag ist jedes Jahr am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag.1995 wurde der Buß- und Bettag als gesetzlicher Feiertag zur Finanzierung der Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen abgeschafft. In Bayern haben Kinder schulfrei, so dass sich manche Eltern einen Tag frei nehmen müssen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2023 07:00 Uhr