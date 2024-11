Protestanten feiern Buß- und Bettag

München: Protestanten in Deutschland begehen heute den Buß- und Bettag. Der evangelische Feiertag wird jedes Jahr am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag begangen. Mitte der 90er Jahre wurde der Buß- und Bettag überall als gesetzlicher Feiertag abgeschafft - außer in Sachsen. In Bayern ist dennoch unterrichtsfrei - viele berufstätige Eltern haben deshalb heute ein Betreuungsproblem.

