Protest-Schiff ist auf dem Weg zum Gazastreifen

Kairo: Das Segelschiff "Madleen" mit zwölf Aktivisten an Bord ist von der ägyptischen Küste aus auf dem Weg Richtung Gaza-Streifen. Ziel der Gruppe ist es, die Seeblockade zu durchbrechen. Sie wollen Hilfsgüter zu den notleidenden Menschen bringen und auf die Not im Gaza-Streifen aufmerksam machen. Mit an Bord ist auch die Schwedin Thunberg, die wiederholt an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen hatte. Ihre Aussagen zum Nahost-Konflikt waren international auf Kritik gestoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2025 15:00 Uhr