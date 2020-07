Protest in Wallgau gegen erhöhtes Verkehrsaufkommen

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wallgau: Unter dem Motto "Ausbremst is!" startet im Oberland am Vormittag eine Demonstration für eine Verkehrswende. Pünktlich zum Start der bayerischen Sommerferien wollen die Demonstranten die B11 bei Wallgau lahmlegen. Sie kritisieren das verstärkte Verkehrsaufkommen in den touristischen Hotspots, und damit einhergehenden Probleme wie Lärm und Müll. Die Initiatoren fordern von der Politik eine intelligente Besucherlenkung, den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sowie ein besseres Rad- und Fußwegenetz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.07.2020 10:45 Uhr