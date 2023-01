Protest gegen Braunkohleabbau bei Lützerath geht weiter

Nachrichtenarchiv - 17.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erkelenz : Auch nach der Räumung des rheinischen Dorfs Lützerath gehen die Proteste gegen den Braunkohle-Abbau weiter. Das Aktionsbündnis "Lützerath Unräumbar", zu dem unter anderem "Fridays For Future" und "die Letzten Generation" gehören, hat für heute zu einem gemeinsamen Aktionstag aufgerufen. Nach aktuellen Angaben sind bei den Räumungseinsätzen in Lützerath über 100 Polizisten verletzt worden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der Bild-Zeitung, dass viele allerdings nicht in Auseinandersetzungen verletzt worden seien, sondern wegen der örtlichen Gegebenheiten. Auf Seiten der Demonstranten wird die Zahl der Verletzten auf rund 300 geschätzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2023 06:00 Uhr