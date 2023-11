Propalästinensische Demos in Europa und den USA

Washington: In der US-Hauptstadt haben zehntausende Menschen an einer Großdemonstration für Palästina teilgenommen. Sie forderten einen Waffenstillstand im Gazastreifen und ein Ende der Hilfszahlungen an Israel. Organisiert wurde der Protest von Bürgerrechts- und Anti-Kriegs-Organisationen. Die Veranstalter sprachen von der größten propalästinensischen Demonstration in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Auch in Europa gab es mehrere Demonstrationen. In Berlin nahmen etwa 8500 Menschen an einer Kundgebung teil, in Düsseldorf waren es sogar 17.000. Nach einer Demonstration in Essen prüft die Polizei, ob Straftaten begangen wurden. Unter anderem wurden Transparente gezeigt, auf denen die Errichtung eines islamistischen Kalifats gefordert wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 03:00 Uhr