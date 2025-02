Promis warnen auf Berlinale-Feier vor Rechtsruck

Berlin: Mehrere Schauspieler haben sich am Rande der Berlinale gegen Rechtsextremimus und für mehr Menschlichkeit positioniert. An einer Protestaktion der Hilfsorganisation SOS Humanity nahmen am Abend zahlreiche Prominente teil. Schauspielerin Heike Makatsch forderte, dass Menschen auf der Flucht, die Asyl suchen, erst einmal aufgenommen werden. Sie appellierte an alle, sich die Wahlprogramme der Parteien noch einmal ganz genau anzuschauen. Bereits bei der Eröffnung der Filmfestspiele am Donnerstag hatten die Schauspielerinnen Meret Becker und Anna Thalbach einen Schal mit der Aufschrift "Humanity for all" hochgehalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 09:00 Uhr