Prominente setzen sich für Assange ein

Berlin: Prominente aus Politik, Kultur und Medien setzen sich für Julian Assange ein. In einem offenen Brief rufen die Unterzeichner Außenministerin Baerbock auf, sich bei ihrem Besuch in Washington dafür zu engagieren, dass der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks freikommt. Den Brief haben unter anderen Baerbocks Vorgänger Sigmar Gabriel sowie die Schriftsteller Daniel Kehlmann und Navid Kermani unterschrieben. Sie mahnen Baerbock, bei ihrem Einsatz für verfolgte Journalisten nicht mit zweierlei Maß zu messen. Assange ist derzeit in Großbritannien inhaftiert. Ihm droht die Auslieferung an die USA und damit lebenslange Haft wegen Geheimnisverrats.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 13:00 Uhr