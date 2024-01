Prominente aus Politik und Sport trauern um Franz Beckenbauer

Berlin: Der Tod von Franz Beckenbauer hat große Anteilnahme und Trauer in Politik und Sport ausgelöst. Bundespräsident Steinmeier würdigte Beckenbauer als Ausnahmeerscheinung. Wohl niemand habe den deutschen Fußball so stark geprägt wie Franz Beckenbauer, sagte Steinmeier; als Spieler, Teamchef und Trainer habe dieser Fußballgeschichte geschrieben. Bundeskanzler Scholz erklärte, Beckenbauer sei einer der größten Fußballer Deutschlands gewesen. Bundestrainer Nagelsmann nannte Beckenbauer eine Lichtgestalt, die jeden Raum erleuchtet habe. Auch international ist die Anteilnahme groß. Der frühere englische Stürmer Gary Lineker sagte, Beckenbauer habe mit Grazie gespielt und für den argentinischen Superstar Lionel Messi war Beckenbauer einfach der beste Spieler der Welt, sein Talent, seine Bewegungen, seine Fähigkeiten seien außergewöhnlich. Franz Beckenbauer ist am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2024 06:00 Uhr