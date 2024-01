Prominente aus Politik und Sport trauern um Franz Beckenbauer

München: Persönlichkeiten aus Politik und Sport trauern um Franz Beckenbauer. Bundespräsident Steinmeier betonte, wohl niemand habe den deutschen Fußball so stark geprägt wie Beckenbauer. Bayerns Ministerpräsident Söder nannte ihn einen Jahrhundertsportler. Weltmeister als Spieler und als Trainer, Vater des Sommermärchens 2006 und Aushängeschild des FC Bayern München – dies alles werde unvergesslich bleiben. Der FC Bayern München hob die Bedeutung Beckenbauers für den Aufstieg des Vereins zum erfolgreichsten Fußballverein in Deutschland hervor. Auf der Homepage heißt es wörtlich: "Die Welt des FC Bayern ist nicht mehr die, die sie mal war - plötzlich dunkler, stiller, ärmer. Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 03:00 Uhr