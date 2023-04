Projektleiter des Nürnberger Zukunftsmuseums weist Vorwürfe zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Radfreundlichkeit in Bayern wird weiter schlecht bewertet

München: Die Menschen in Bayern zeigen sich weiter unzufrieden mit der Fahrradfreundlichkeit in ihren Städten und Gemeinden. In einer neuen Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC kam der Freistaat im Schnitt nur auf die Schulnote 4,0 und hat sich damit im Vergleich zur letzten Umfrage 2020 leicht verschlechtert. Deutschlandweit liegt die Durchschnittsnote bei 3,7. Am schlechtesten von allen Bundesländern schnitt Bayern beim Thema Fahrradmitnahme in Bussen und Bahnen ab. Einen Spitzenplatz in ihrer Größenkategorie belegt die Stadt Erlangen. Besonders aufgeholt als fahrradfreundliche Stadt hat demnach Landshut.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.04.2023 21:45 Uhr