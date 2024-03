Programm für Stallumbauten ist laut Özdemir erfolgreich gestartet

Berlin: Das Bundesprogramm für mehr Tierwohl in Schweinemastbetrieben ist nach den Worten von Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir vor allem in Süddeutschland erfolgreich angelaufen. In den ersten Tagen hätten vor allem Betriebe aus Baden-Württemberg und Bayern Förderanträge in Millionenhöhe gestellt, sagte der Grünen-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Das zeige, dass man an der richtigen Stelle ansetze. Er habe insgesamt eine Milliarde Euro für die Weiterentwicklung der Schweinehaltung mobilisieren können und damit mehr als jede andere Regierung zuvor für eine zukunftsfeste Tierhaltung, so Özdemir. Er forderte erneut die Einführung eines Tierwohlcents als Verbrauchssteuer auf Fleisch und Fleischprodukte. In der Koalition sperrt sich die FDP aber dagegen.

