Prognosen sehen Regierungsparteien in Ungarn und Serbien vorn

Budapest: In Ungarn kann Ministerpräsident Orban mit einer fünften Amtszeit rechnen. Erste Teilergebnisse der Parlamentswahl deuten auf eine klare Mehrheit für seine rechtskonservativen Fidesz-Partei hin. Sie kommt nach Auszählung von mehr als der Hälfte der Stimmen auf rund 56 Prozent der Sitze. Die Opposition war diesmal geeint gegen Orban angetreten. Sechs Parteien mit völlig unterschiedlicher politischer Ausrichtung hatten sich auf gemeinsame Kandidaten verständigt. Dieses Bündnis kommt in den ersten Ergebnissen auf rund 33 Prozent. Orban regiert Ungarn mit der Fidesz seit 2010. Bestimmt wurde der Wahlkampf zuletzt durch den Krieg in der Ukraine, frühere Themen wie Korruption und das Verhältnis zur EU wurden verdrängt. Bei der Präsidentenwahl in Serbien hat sich laut Hochrechnungen Amtsinhaber Vucic durchgesetzt. Wahlforscher sehen ihn bei knapp 60 Prozent, damit müsste er sich keiner Stichwahl stellen.

