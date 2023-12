Profifußball beschließt Investoren-Einstieg

Frankfurt am Main: Der deutsche Profifußball hat den Weg für den Einstieg eines Investors freigemacht. Bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten ist nach Angaben der Deutschen Fußballiga die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp zustande gekommen. Demnach gab es 24 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Vorgesehen ist, die Medienrechte in eine DFL-Tochtergesellschaft auszulagern. Sechs bis neun Prozent der Anteile sollen an einen Investor für die Laufzeit von 20 Jahren verkauft werden. Dafür soll es bis zu eine Milliarde Euro geben. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Dreesen, sprach von einem wichtigen Schritt, Fanvertreter übten Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 18:00 Uhr