Profifußball beschließt Investoren-Einstieg

Frankfurt am Main: Im zweiten Anlauf hat der deutsche Profifußball den Weg für den Einstieg eines Investors freigemacht. Bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten ist nach Informationen der "Sportschau" die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp zustande gekommen. Demnach gab es 24 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Vorgesehen ist, die Medienrechte in eine DFL-Tochtergesellschaft auszulagern. Sechs bis neun Prozent der Anteile sollen an einen Investor für die Laufzeit von 20 Jahre verkauft werden. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben. Im Mai waren die Bestrebungen noch gescheitert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 15:00 Uhr