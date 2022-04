Nachrichtenarchiv - 01.04.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der deutsche Profi-Fußball hat in der Corona-Pandemie wie erwartet deutlich rote Zahlen geschrieben. Das geht aus dem Wirtschaftsreport der DFL hervor. Demnach beläuft sich das Umsatz-Minus bei den Erst- und Zweitligisten in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 auf mehr als eine Milliarde Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 19:00 Uhr