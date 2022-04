Profi-Fußball macht Milliardenverluste

Gazprom verspricht sichere Gaslieferungen

Moskau: Der russische Energieriese Gazprom hat nach eigenen Angaben damit begonnen, seine Kunden über die Währungsumstellung bei der Bezahlung zu informieren. Die Exporte von Gas würden jetzt nach russischen Regeln fortgesetzt, heißt es von dem staatlich kontrollierten Unternehmen. Gazprom bleibe aber ein verantwortungsvoller Partner. Moskau hatte gestern angekündigt, dass Gasimporte von heute an in Rubel zu bezahlen seien. Für die europäischen Partner ändere sich aber nichts: Sie müssten lediglich ein Konto bei der Gazprom-Bank eröffnen, die Bank wiederum werde die westlichen Geldeingänge in Rubel umwandeln. Bisher liefen die Zahlungen direkt von den westlichen Gaskunden an die russischen Energie-Unternehmen. Bezahlt wurde in Euro oder Dollar. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt es dazu, man prüfe das russische Dekret noch, auch in Abstimmung mit den europäischen Partnern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 14:00 Uhr