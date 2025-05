Proeuropäer Dan gewinnt Präsidentenwahl in Rumänien

Bukarest: In Rumänien wird der proeuropäische Politiker Nicusor Dan neuer Staatspräsident. Nach Auszählung der Stimmen von knapp 99 Prozent der Wahllokale liegt er uneinholbar vor dem Rechtspopulisten George Simion. Die Wähler in Polen müssen in einer Stichwahl am 1. Juni über einen neuen Präsidenten entscheiden. Erste Prognosen sehen nach der ersten Runde der Wahl den liberalkonservativen Kandidaten Rafal Trzaskowski aus dem Regierungslager mit 30,8 Prozent der Stimmen knapp vorn. Karol Nawrocki von der nationalkonservativen PiS erhielt demnach 29,1 Prozent.

