Produktionsausfälle durch Halbleiter-Krise nehmen im VW-Konzern zu

Nachrichtenarchiv - 23.07.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wolfsburg: Der Chipmangel sorgt auch beim größten deutschen Autohersteller VW für Probleme. Laut dem Konzern konnte im ersten Halbjahr eine "hohe sechsstellige Zahl" an Fahrzeugen nicht gebaut werden. Vor zwei Tagen hatte schon BMW gemeldet, dass in fast allen deutschen Werken die Produktion gedrosselt werden muss. In Leipzig liefen diese Woche sogar nur an einem Tag Autos vom Band.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.07.2021 02:00 Uhr