Procol-Harum-Sänger Gary Brooker stirbt mit 76 Jahren

London: Gary Brooker, Sänger, Pianist und Komponist der britischen Rockband Procol Harum, ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren an Krebs, teilte die Band auf ihrer Website mit. Brooker und Procol Harum wurden vor allem mit "A Whiter Shade of Pale" berühmt. Der Titel - inspiriert von einem Werk Johann Sebastian Bachs - stand 1967 sechs Wochen lang an der Spitze der britischen Charts. Brooker arbeitete auch mit anderen legendären Musikern zusammen, etwa mit Eric Clapton und den Ex-Beatles George Harrison, Paul McCartney und Ringo Starr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2022 22:00 Uhr