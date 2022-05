Probleme bei Kartenzahlung dauern an

Putin warnt Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferung an Ukraine

Moskau: Der russische Präsident Putin hat Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen in die Ukraine gewarnt. In einem achtzigminütigen Telefongespräch mit den beiden Regierungschefs sagte Putin, durch die Lieferungen bestehe das Risiko, dass sich in der Ukraine die Situation weiter destabilisiere und die humanitäre Krise verschärfe. Scholz und Macron bekräftigten ihre Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und einem Rückzug der russischen Truppen. Außerdem forderten sie direkte Gespräche zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi. Im Hinblick auf die von Russland im schwarzen Meer blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine deutete Putin Kompromissbereitschaft an. Zugleich forderte er aber erneut im Gegenzug die Aufhebung westlicher Sanktionen. Wegen der ausbleibenden Getreidelieferungen wird in Afrika eine Hungersnot befürchtet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2022 18:45 Uhr