Probleme bei elektronischen Grenzkontrollen an britischen Flughäfen

Manchester: An einigen britischen Flughäfen kommt es derzeit zu langen Warteschlagen an den elektronischen Grenzkontrollen. Wie der Flughafen in Manchester auf der Online-Plattform X mitteilte, kämpft die britische Grenzbehörde mit landesweiten Problemen der Systeme. Auch die Flughäfen London-Heathrow und London-Gatwick sollen betroffen sein. Hintergründe der Störung wurden zunächst nicht genannt. Vermutet wird eine technische Ursache.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2024 01:00 Uhr