Probealarm ließ Handys und Sirenen schrillen

Berlin: Ein Probe-Alarm hat am heutigen bundesweiten Warntag um 11 Uhr viele Mobiltelefone schrillen lassen. Wer Warn-Apps auf seinem Smartphone installiert hat, bekam einen Hinweis auf diesem Weg. Bürgerinnen und Bürger sollten erstmals zusätzlich auch über das Cell Broadcast System eine Warnung bekommen, also als Textnachricht. Dies funktioniert allerdings nur bei neueren Handy-Modellen. In Gemeinden, wo Sirenen installiert sind, hörten die Anwohner einen lauten Heulton. Verbreitet wurde der Probe-Alarm auch über Radio und Fernsehen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wollte herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor Gefahren im Ernstfall erreichen würde.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.12.2022 13:15 Uhr