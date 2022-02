Pro-russische Rebellen in Ukraine verkünden Genereralmobilmachung

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Donezk: Im Osten der Ukraine spitzt sich die Lage zu. Der Chef der pro-russischen Rebellen in Donezk hat die Generalmobilmachung verkündet. Beobachter der OSZE berichten außerdem, dass immer öfter gegen die Waffenruhe verstoßen wird. In der Donbass-Region stehen sich pro-russische Separatisten und ukrainische Regierungstruppen gegenüber. Nach Angaben der ukrainischen Armee ist einer ihrer Soldaten im Osten des Landes durch den Beschuss pro-russischer Rebellen getötet worden. Heute will das russische Militär ein weiteres Manöver an der Grenze zur Ukraine durchführen. Dabei sollen auch Boden-Boden-Raketen getestet werden. Präsident Putin will die Militärübung persönlich überwachen. Russland hat in den vergangenen Monaten nach westlichen Angaben weit mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.02.2022 09:45 Uhr