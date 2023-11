Pro-palästinensische Großdemonstration in London hat begonnen

London: In der britischen Hauptstadt hat eine pro-palästinensische Großdemonstration begonnen. In Sprechchören und auf Plakaten forderten die Teilnehmer "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Offizielle Angaben zur Zahl der Teilnehmer gibt es noch nicht. Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit mehr als 500.000 Menschen gerechnet. Britische Politiker hatten gefordert, den Marsch zu verbieten, weil er zeitlich mit dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs zusammenfällt und dieses gestört werden könnte. Polizeipräsident Rowley entschied sich aber gegen ein Verbot. Premierminister Sunak rief die Demonstranten dazu auf, respektvoll und friedlich zu bleiben. Die Polizei ist mit mehr als 2.000 Beamten im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.11.2023 15:45 Uhr