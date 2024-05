Pro-Palästinensische Aktivisten besetzen Hof der Universität Berlin

Berlin: Der Protest gegen den Krieg im Nahen Osten ist auch an deutschen Hochschulen angekommen. Propalästinensische Aktivisten haben einen Hof der Freien Universität im Berliner Stadtteil Dahlem besetzt. Am Vormittag stellten etwa 150 Demonstranten im Theaterhof der Hochschule Bänke und Zelte auf. Laut Uni-Leitung versuchten sie auch, in Hörsäle einzudringen. Seit dem Nachmittag räumt die Polizei das Gelände. Es kam zu einzelnen Rangeleien. In Leipzig haben etwa 50 Menschen am Nachmittag das Audimax der Universität besetzt - nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der palästinensischen Bevölkerung. Der Zentralrat der Juden kritisiert die Protestaktionen. Sie zeigten einen - so wörtlich - "fanatischen Charakter".

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2024 19:15 Uhr