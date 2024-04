Pro-Palästina-Proteste an US-Uni eskalieren

New York: An der US-Elite-Universität Columbia drohen die pro-palästinensischen Proteste zu eskalieren. In den vergangenen Stunden drangen Demonstrierende nach Medienberichten in ein Gebäude der New Yorker Hochschule ein. Etliche schlugen Fenster ein und verbarrikadierten den Haupteingang. Es handelt sich um das Verwaltungsgebäude der Uni im Stadtteil Manhattan. Dieses war schon 1968 während eines Protests gegen den Vietnam-Krieg besetzt worden. Die US-weiten Demonstrationen gegen Israels Militäreinsatz im Gazastreifen dauern nun schon knapp zwei Wochen. Die Studierenden prangern die Tötung tausender Palästinenser an und verlangen ein Einschreiten der amerikanischen Regierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 12:00 Uhr