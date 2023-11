Pro-Palästina-Demos lösen bei fast allen Parteien scharfe Kritik aus

Berlin: In Deutschland wird nach mehreren propalästinensischen Demonstrationen gegen einige Teilnehmer wegen des Verdachts auf Volksverhetzung ermittelt. Im Mittelpunkt stehen Kundgebungen in Essen und Berlin. Politiker nahezu aller Parteien im Bundestag fordern Konsequenzen. Bundeskanzler Scholz verlangt strafrechtliche Ermittlungen. Die Grünen-Abgeordnete Mihalic spricht sich in der "Welt" dafür aus, islamistische Organisationen in Deutschland zu zerschlagen. FDP-Fraktionsvize Kuhle fordert, dass Ausländer bei antisemitischen Parolen ausgewiesen werden. Ähnlich sieht es der CDU-Abeordnete Frei in Fällen, in denen das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Der AfD-Abgeordnete Hess verlangt ein grundsätzliches Verbot von Pro-Palästina-Demos. Notfalls müsse das Versammlungsrecht entsprechend verschärft werden, so Hess.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 19:00 Uhr