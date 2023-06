Pro-europäische Partei bei Parlamentswahl in Montenegro vorn

Meldungsarchiv - 11.06.2023 22:30 Uhr Aktuelle Meldungen

Podgorica: In Montenegro liegt eine pro-europäische Partei bei den vorgezogenen Parlamentswahlen laut Hochrechnungen in Führung. Nach Auszählung von gut der Hälfte der Stimmen entfallen auf die Bewegung "Europa Jetzt" 25,5 Prozent. Die Partei von Präsident Milatovic will die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union vorantreiben. Auf Platz zwei kommt die ebenfalls pro-europäisch eingestellte Demokratisch-Sozialistische Partei. Der Urnengang folgt auf die Präsidentenwahl vom April, bei der der langjährige Staatschef Djukanovic abgelöst wurde. Das Urlaubsland an der Adria mit rund 620.000 Einwohner ist ein Nachfolgestaat Jugoslawiens und gehört zur NATO.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2023 22:30 Uhr