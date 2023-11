Pro Bahn warnt vor zu großer Preiserhöhung beim Deutschlandticket

Berlin: Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt davor, dass das Deutschlandticket zu teuer wird. Verbandschef Neuß sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine Erhöhung des Tarifs sei nicht auszuschließen, sie müsse aber in einem vertretbaren Rahmen bleiben. 69 oder 79 Euro - statt wie bisher 49 - hält Neuß nach eigenen Worten für inakzeptabel. Gleichzeitig forderte er den Bund auf, sich an den steigenden Kosten angemessen zu beteiligen. Auch wenn der Nahverkehr Sache der Länder ist, so Neuß, sei der Bund doch Initiator des Tickets und dürfe sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz hatten sich die Länderchefs vorgestern im Grundsatz auf die Fortführung des Deutschlandtickets geeinigt. Umstritten bleibt allerdings die Finanzierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 06:00 Uhr