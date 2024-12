Pro Bahn warnt vor "Tal der Tränen" für Bahnreisende und Pendler

Berlin: Bei der Deutschen Bahn ist der neue Fahrplan in Kraft. Verbesserungen bringt er vor allem im Fernverkehr mit den Nachbarländern. In Bayern fahren außerdem erstmals seit 40 Jahren wieder regulär Züge auf der Hesselbergbahn in Mittelfranken. Die Trasse von Wassertrüdingen nach Gunzenhausen wurde reaktiviert. Im Münchner Umland übernimmt die neue Linie S5 den Verkehr Richtung Kreuzstraße. Der Fahrgastverband Pro Bahn sagte dem BR, die Bahnreisenden und Pendler wünschten sich mehr Ruhe und Zuverlässigkeit im Betrieb. Zuletzt habe es sehr viele Baustellen gegeben, neben den Problemen aufgrund des maroden Netzes, sagte Norbert Moy vom Pro Bahn-Landesverband Bayern. Die Fahrgäste würden aber vor allem ab 2026 durch ein Tal der Tränen gehen. Denn dann soll die Sanierung wichtiger Strecken in Bayern beginnen - zunächst von Nürnberg über Regensburg nach Passau, später von München über Rosenheim nach Salzburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 15:00 Uhr