Pro Bahn und Bayern verlangen wegen 49-Euro-Ticket weitere Milliarden vom Bund

Titicacasee ist Bedrohter See des Jahres - zum zweiten Mal

Puno: Der an der Grenze zwischen Peru und Bolivien gelegene Titicacasee erhält dieses Jahr den Negativtitel "Bedrohter See des Jahres". Vergeben wird der Titel immer Anfang Februar vom Global Nature Fund und dem Netzwerk Living Lakes. Der auf 3800 Meter in den Anden gelegene See ist 15-mal so groß wie der Bodensee. Für Peruaner und Bolivianer ist der See ein wichtiges Trinkwasserreservoir. Zugleich wird er mit Abwässern aus Städten, aus der Industrie und der Landwirtschaft stark verschmutzt. Die Bedeutung des größten Süßwassersees in Südamerika stehe in eklatantem Missverhältnis zu seiner Ausbeutung, kritisiert der GNF. Weil versprochene Schutzmaßnahmen ausblieben, wurde der Titicacasee nach 2012 heuer zum zweiten Mal zum Bedrohten See des Jahres gekürt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.02.2023 09:15 Uhr