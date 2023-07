"Pro Bahn" fordert vom Bund mehr Geld für die Schiene

Meldungsarchiv - 28.07.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Fahrgastverband "Pro Bahn" fordert mehr Investitionen in das Schienennetz. Der Vorsitzende von "Pro Bahn", Neuß, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Infrastruktur der Deutschen Bahn sei in den letzten Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren worden. Man habe zu wenig investiert, die jetzt vom Bund bereitgestellten 45 Milliarden Euro reichten nicht aus. Laut Neuß fehlen aktuell Planer und ausführende Firmen. Auch deshalb werde man die Probleme nicht so schnell lösen können. Gestern hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass man im ersten Halbjahr zwar mehr Fahrgäste verzeichnet, aber einen Verlust von 71 Millionen Euro eingefahren habe. Die Bahn begründet das auch mit mehr Investitionen in die Schiene. Wie es im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft EVG weitergeht, entscheidet sich heute. Dann will der Bundesvorstand seine Empfehlung zum vorgelegten Schlichterspruch abgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 08:00 Uhr