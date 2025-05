Pro Bahn fordert nach Unfall an Trambahn-Haltestelle Konsequenzen

Fahrgastverband "Pro Bahn" fordert Schutzmaßnahmen an Haltestellen: Auslöser ist die Unfallfahrt eines Autofahrers in eine Münchner Trambahn-Haltestelle mit sieben verletzten Menschen. Sinnvoll könnten in den Boden eingelassene Poller sein, heißt es in einer Erklärung des Verbands. Auch eine geringere Geschwindigkeit für Autofahrer an Haltestellen bringt "Pro Bahn" ins Gespräch. Der Sprecher des Verbands, Barth, sagte, hier seien Straßen- und Verkehrsbehörden in der Pflicht, die Gefahren zu reduzieren. Als Beispiel nannte er eine Verengung der Autofahrbahnen. - Nach dem Unfall vorgestern in der Münchner Innenstadt schwebt eine 22-Jährige noch in Lebensgefahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 08:00 Uhr