Pro Bahn fordert Einigung durch Schlichtung im Tarifstreit zwischen Bahn und GDL

Berlin: Um den Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL zu lösen, fordert der Fahrgastverband Pro Bahn eine Schlichtung. Weitere Streiks hält der Vorsitzende Neuß für nicht hinnehmbar: Die Belastungsgrenze der Fahrgäste sei erreicht, sagte er. Es brauche dringend eine Einigung. Die scheint aber in weite Ferne gerückt: Wie die Deutsche Bahn gestern mitteilte, hat die GDL die Verhandlungen abgebrochen. Eigentlich waren die Gespräche noch bis Sonntag angesetzt. Die Gewerkschaft will sich am Montag äußern. Hauptstreitpunkt zwischen beiden Seiten ist das Thema Arbeitszeitverkürzung. Bis Sonntag gilt noch die Friedenspflicht. Danach könnte die GDL ihre Mitglieder wieder dazu aufrufen, die Arbeit niederzulegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.03.2024 09:15 Uhr