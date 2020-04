Pro Bahn fordert bundesweit einheitliche Masken-Regelung

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Fahrgastverband Pro Bahn hat eine bundesweit einheitliche Regelung zum Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln gefordert. Bleibe es bei unterschiedlichen Maßnahmen, so der Vize-Vorsitzende Iffländer, müssten beispielsweise Fahrgäste ohne Maske einen Zug von Frankfurt nach Würzburg vor der bayerischen Grenze verlassen. Bundesärztekammerpräsident Reinhardt sieht eine Maskenpflicht dagegen eher skeptisch. In der "Passauer Neuen Presse" sagte er, eine Maske werde feucht und könne kneifen. Dann fasse sich der Träger unter Umständen häufiger ins Gesicht. Das bayerische Kabinett will die Maskenpflicht am Vormittag beschließen. Auch in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt wird eine entsprechende Entscheidung erwartet. Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben bereits eine Maskenpflicht eingeführt. Thüringen will am Freitag nachziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 09:00 Uhr