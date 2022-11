Pro Asyl beklagt "Unterbringungskrise" bei Flüchtlingsaufnahme

Lauterbach verspricht milliardenschwere Hilfen für Krankenhäuser

Berlin: Die Krankenhäuser in Deutschland können mit Milliardenhilfen vom Bund rechnen. Das hat Gesundheitsminister Lauterbach in Aussicht gestellt. In der ZDF-Sendung "Markus Lanz" sagte der Minister am Abend, an diesem Mittwoch werde eine Lösung vorgestellt, auf die er sich mit Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck verständigt habe. Geplant seien bis zu acht Milliarden Euro für die Krankenhäuser. Vertreter von Bund und Ländern kommen am Vormittag zusammen, um über weitere Entlastungen in der Energiekrise zu entscheiden. Aus einer Beschlussvorlage geht hervor, dass die Gaspreisbremse für Privathaushalte ab Februar greifen soll.

