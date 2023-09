Pro-armenische Kämpfer in Bergkarabach geben ihre Waffen ab

Eriwan: Nach der aserbaidschanischen Offensive in Bergkarabach haben die pro-armenischen Kämpfer mit der Abgabe ihrer Waffen begonnen. Die einer Kapitulation gleichkommende Aktion wurde von der russischen Armee vermeldet. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, wurden unter russischer Kontrolle sechs Panzer und 800 leichte Waffen abgegeben sowie 5.000 Schuss Munition. Zuvor hatten die pro-armenischen Kräfte bekanntgegeben, mit Aserbaidschan über einen Rückzug ihrer Truppen aus Bergkarabach zu verhandeln. Bundeskanzler Scholz forderte eine Sicherheitsgarantie für die armenischen Einwohner der völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehörenden Region. Zuvor hatte Scholz deutlich gemacht, dass Berlin in dem Konflikt die Anwendung militärischer Gewalt ablehnt und sich für eine Verhandlungslösung einsetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 17:45 Uhr